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Названо найдорожчих українських футболістів. Хто увійшов до топ-10

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Вівторок 25 січня 2022 18:11
Названо найдорожчих українських футболістів. Хто увійшов до топ-10 Фото: збірна України з футболу (uaf.ua)
Автор: РБК-Україна

Сумарна вартість десятки найдорожчих футболістів з України, за оцінкою Transfermarkt, склала 165,5 млн. євро. Четверо з них грають у європейських лігах.

Детальніше читайте - в матеріалі РБК-Україна.

1. Руслан Малиновський (30 млн євро)

Найдорожчим українським футболістом експерти вважають 28-річного Руслана Малиновського. З 2019 року він виступає за італійську "Аталанту", контракт розрахований до літа 2023 року.

Малиновський грає на позиціях атакуючого та центрального півзахисника. В нинішньому сезон Руслан зіграв 23 матчі, в яких відзначився шістьма голами та двома асистами.

2. Віктор Циганков (25 млн євро)

24-річний Віктор Циганков з 2016 року грає в основній команді київського "Динамо". Контракт розрахований до літа 2023 року.

Циганков грає на позиції правого вінгера (форварда). В нинішньому сезоні Віктор провів 25 матчів за клуб, в яких забив 11 голів та зробив чотири асисти.

3. Олександр Зінченко (25 млн євро)

25-річний Олександр Зінченко перейшов у англійський "Манчестер Сіті" в 2016 році та має контракт з клубом до літа 2024 року.

Зінченко грає на позиціях лівого захисника та центрального півзахисника. В нинішньому сезоні Олександр зіграв у 12 матчах та відзначився двома гольовими передачами.

4. Роман Яремчук (17,5 млн євро)

26-річний Роман Яремчук з початку сезону 2021/2022 виступає за португальську "Бенфіку" та має контракт з клубом до літа 2026 року.

Яремчук грає на позиції центрального нападника. В нинішньому сезоні Роман зіграв у 27 матчах, в яких забив сім м’ячів та віддав п’ять гольових передач.

5. Віталій Миколенко (17 млн євро)

22-річний Віталій Миколенко 1 січня 2022 року за 23,5 млн євро перейшов з київського "Динамо" в англійський "Евертона" та підписав контракт з клубом до літа 2026 року.

Миколенко грає на позиціях лівого та центрального захисника. В нинішньому сезоні Віталій зіграв у 23 матчах, в яких віддав три гольові передачі.

6. Ілля Забарний (13 млн євро)

19-річний Ілля Забарний з літа 2020 року грає в основній команді київського "Динамо". Контракт розрахований до літа 2026 року.

Забарний грає на позиції центрального захисника. В нинішньому сезоні Ілля провів 23 матчі за клуб, в яких віддав одну гольову передачу.

7. Микола Матвієнко (11 млн євро)

25-річний Микола Матвієнко з літа 2017 року грає в основній команді донецького "Шахтаря". Контракт розрахований до літа 2025 року.

Матвієнко грає на позиціях центрального та лівого захисника. В нинішньому сезоні Микола провів 23 матчі за клуб, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

8. Микола Шапаренко (10 млн євро)

23-річний Микола Шапаренко з 2017 року грає в основній команді київського "Динамо". Контракт розрахований до літа 2025 року.

Шапаренко грає на позиції центрального півзахисника. В нинішньому сезоні Ілля провів 21 матчі за клуб, в яких забив три голи та віддав п’ять гольових передач.

9. Георгій Бущан (9 млн євро)

27-річний Георгій Бущан з 2017 року грає в основній команді київського "Динамо". Контракт розрахований до літа 2026 року.

Бущан грає на позиції голкіпера. В нинішньому сезоні Георгій провів 20 матчів за клуб, в яких пропустив 20 голів, вісім матчів Бущан відстояв "на нуль".

10. Анатолій Трубін (8 млн євро)

20-річний Анатолій Трубін з зими 2020 року грає в основній команді донецького "Шахтаря". Контракт розрахований до літа 2024 року.

Трубін грає на позиції голкіпера. В нинішньому сезоні Анатолій провів 18 матчів за клуб, в яких пропустив 19 голів, шість матчів Трубін відстояв "на нуль".

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