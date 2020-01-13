Названы самые безопасные авиакомпании мира 2019 года

Фото: самолет компании Qantas (qantasnewsroom.com.au)

Была проанализорована работа 405 авиакомпаний

Портал AirlineRatings назвал десять самых безопасных авиаперевозчиков в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AirlineRatings.

Отмечается, что была проанализирована работа 405 авиакомпаний. Первое место занял австралийский авиаперевозчик Qantas. В тройке лидеров также новозеландская Air New Zealand и тайваньская EVA Air.

Также в топ-10 самых безопасных авиакомпаний вошли Etihad Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Alaska Airlines, Cathay Pacific Airways, Virgin Australia.

Рейтинг оценивает такие факторы, как история аудита авиационных органов, записи о крушениях и серьезных инцидентах, возраст парка, финансовое положение авиакомпании, обучение пилотов и культура поведения на борту.

Напомним, Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендует авиакомпаниям избегать полетов над Ираном на любой высоте после сбития самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air Asia, который выполнял рейс из Калькутты в Мумбаи, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за угрозы взрыва.