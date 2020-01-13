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Названі найбезпечніші авіакомпанії світу 2019 року

Новини » Суспільство     13.01.2020 - 22:10
Названі найбезпечніші авіакомпанії світу 2019 року
Фото: літак компанії Qantas (qantasnewsroom.com.au)

Була проанализорована робота 405 авіакомпаній

Портал AirlineRatings назвав десять найбільш безпечних авіаперевізників в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AirlineRatings.

Наголошується, що була проаналізована робота 405 авіакомпаній. Перше місце посів австралійський авіаперевізник Qantas. У трійці лідерів також новозеландська Air New Zealand і тайванська EVA Air.

Також у топ-10 найбезпечніших авіакомпаній увійшли Etihad Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Alaska Airlines, Cathay Pacific Airways, Virgin Australia.

Рейтинг оцінює такі фактори, як історія аудиту авіаційних органів, записи про катастрофи і серйозних інциденти, вік парку, фінансове становище авіакомпанії, навчання пілотів і культура поведінки на борту.

Нагадаємо, Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) рекомендує авіакомпаніям уникати польотів над Іраном на будь-якій висоті після збиття літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані.

Раніше повідомлялося, що літак авіакомпанії Air Asia, який виконував рейс з Калькутти в Мумбаї, екстрено повернувся в аеропорт вильоту з-за загрози вибуху.

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