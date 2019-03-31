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Названы регионы-лидеры по нарушениям на выборах

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 11:10
Названы регионы-лидеры по нарушениям на выборах
Фото: выборы президента Украины (РБК-Украина)

На выборах президента Украины продолжают фиксировать нарушения

На выборах президента Украины по состоянию на утро 31 марта лидерами по зафиксированным нарушениям являются Донецкая, Днепропетровская области и Киев. Об этом на брифинге сообщил советник главы Министерства внутренних дел Зорян Шкиряк, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на 11:00 зафиксировали уже 151 сообщение о нарушениях. Кроме того, оставался закрытым один участок в Одесской области.

"Больше всего нарушений зафиксировано в Донецкой, Днепропетровской областях и в Киеве. Они связаны с избирательной агитацией в день выборов. Есть сведения о подкупе избирателей и фотографировании бюллетеней ", - рассказал он.

Также сообщается, что по состоянию на 11:00 зафиксировано шесть случаев подкупа избирателей.

Названы регионы-лидеры по нарушениям на выборах

Фото: инфографика по нарушениям (facebook.com/AtamanovaOlya)

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет избирателей Украины фиксирует нарушения во всех областях страны. В частности, наблюдатели говорят о присутствии на участках людей с символикой одного из кандидатов.

Отметим, сегодня утром за первый час голосования на президентских выборах 2019 вовремя не открылись 7 избирательных участков.

 

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