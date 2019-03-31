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Названо регіони-лідери щодо порушень на виборах

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 11:10
Названо регіони-лідери щодо порушень на виборах
Фото: вибори президента України (РБК-Україна)

На виборах президента України продовжують фіксувати порушення

На виборах президента України станом на ранок 31 березня лідерами по зафіксованих порушеннях є Донецька, Дніпропетровська області та Київ. Про це на брифінгу повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на 11:00 зафіксували вже 151 повідомлення про порушення. Крім того, залишалася закритою одна дільниця в Одеській області.

"Найбільше порушень зафіксовано у Донецькій, Дніпропетровській областях і в Києві. Вони пов'язані з виборчою агітацією в день виборів. Є відомості про підкуп виборців та фотографування бюлетенів ", - розповів він.

Також повідомляється, що станом на 11:00 зафіксовано шість випадків підкупу виборців.

Названо регіони-лідери щодо порушень на виборах

Фото: інфографіка щодо порушень (facebook.com/AtamanovaOlya)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Комітет виборців України фіксує порушення у всіх областях країни. Зокрема, спостерігачі говорять про присутність на дільницях людей з символікою одного з кандидатів.

Зазначимо, сьогодні вранці за першу годину голосування на президентських виборах 2019 вчасно не відкрилися 7 виборчих дільниць.

 

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