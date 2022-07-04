Названы регионы, в которых стартует следующий сезон УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко для "Чистого подкаста" .

По его словам, УПЛ стартует в Киеве, Киевской, Львовской, Закарпатской и, возможно, Тернопольской областях.

"Это те наши регионы, у которых есть много возможностей по футбольной инфраструктуре. Мы будем отрабатывать со всеми органами власти, чтобы именно в этих регионах предварительно начался чемпионат", - отметил он и добавил, что список может быть расширен.