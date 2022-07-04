UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названы регионы, в которых стартует следующий сезон УПЛ

Фото: президент УАФ Андрей Павелко (wikimedia by Steffen Prößdorf)
Автор: Александр Мороз

Следующий сезон Украинской Премьер-лиги (УПЛ) стартует в Киеве и еще четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко для "Чистого подкаста".

По его словам, УПЛ стартует в Киеве, Киевской, Львовской, Закарпатской и, возможно, Тернопольской областях.

"Это те наши регионы, у которых есть много возможностей по футбольной инфраструктуре. Мы будем отрабатывать со всеми органами власти, чтобы именно в этих регионах предварительно начался чемпионат", - отметил он и добавил, что список может быть расширен.

Напомним, ранее сообщалось, что футбольные чемпионаты в Украине возобновятся уже в августе 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛФутбол