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Названо регіони, в яких стартує наступний сезон УПЛ

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Київ, Понеділок 04 липня 2022 19:26
Названо регіони, в яких стартує наступний сезон УПЛ Фото: президент УАФ Андрій Павелко (wikimedia by Steffen Prößdorf)
Автор: Олександр Мороз

Наступний сезон Української Прем'єр-ліги (УПЛ) стартує у Києві та ще чотирьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Української асоціації футболу Андрія Павелка для "Чистого подкасту".

За його словами, УПЛ стартує у Києві, Київській, Львівській, Закарпатській та, можливо, Тернопільській областях.

"Це ті наші регіони, які мають багато можливостей щодо футбольної інфраструктури. Ми відпрацьовуватимемо з усіма органами влади, щоб саме в цих регіонах попередньо розпочався чемпіонат", - зазначив він і додав, що список може бути розширений.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що футбольні чемпіонати в Україні відновляться вже у серпні 2022 року.

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