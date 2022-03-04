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Названы ответственные за гуманитарные коридоры с украинской стороны, - Подоляк

Автор: Константин Широкун

Названы ответственные с украинской стороны за функционирование гуманитарных коридоров. Обеспечить их работу должны Ирина Верещук и Сергей Трусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Михаила Подоляка.

"Прямо сейчас канцлер Германии Олаф Шольц говорит с российским президентом о гуманитарных коридорах. Мир наконец-то осознал всю ту катастрофу, которую организовали россияне", - сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

По его информации, с украинской стороны ответственными за функционирование гуманитарных коридоров назначены Ирина Верещук и Сергей Трусов.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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