Названы ответственные за гуманитарные коридоры с украинской стороны, - Подоляк

Названы ответственные с украинской стороны за функционирование гуманитарных коридоров. Обеспечить их работу должны Ирина Верещук и Сергей Трусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Михаила Подоляка.

"Прямо сейчас канцлер Германии Олаф Шольц говорит с российским президентом о гуманитарных коридорах. Мир наконец-то осознал всю ту катастрофу, которую организовали россияне", - сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

По его информации, с украинской стороны ответственными за функционирование гуманитарных коридоров назначены Ирина Верещук и Сергей Трусов.