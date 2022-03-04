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Названо відповідальних за гуманітарні коридори з українського боку, - Подоляк

Автор: Константин Широкун

Названі відповідальні з української сторони за функціонування гуманітарних коридорів. Забезпечити їх роботу повинні Ірина Верещук і Сергій Трусов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Михайла Подоляка.

"Прямо зараз канцлер Німеччини Олаф Шольц говорить з російським президентом про гуманітарні коридори. Світ нарешті усвідомив всю ту катастрофу, яку організували росіяни", - повідомив радник керівника офісу Президента України Михайло Подоляк.

За його інформацією, з української сторони відповідальними за функціонування гуманітарних коридорів призначені Ірина Верещук і Сергій Трусов.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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