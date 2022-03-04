ru ua
Пт, 04 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Названы ответственные за гуманитарные коридоры с украинской стороны, - Подоляк

Новина українською →
Пятница 04 марта 2022 14:31
Названы ответственные за гуманитарные коридоры с украинской стороны, - Подоляк Михаил Подоляк (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Названы ответственные с украинской стороны за функционирование гуманитарных коридоров. Обеспечить их работу должны Ирина Верещук и Сергей Трусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Михаила Подоляка.

"Прямо сейчас канцлер Германии Олаф Шольц говорит с российским президентом о гуманитарных коридорах. Мир наконец-то осознал всю ту катастрофу, которую организовали россияне", - сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

По его информации, с украинской стороны ответственными за функционирование гуманитарных коридоров назначены Ирина Верещук и Сергей Трусов.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина