Названо відповідальних за гуманітарні коридори з українського боку, - Подоляк
Названі відповідальні з української сторони за функціонування гуманітарних коридорів. Забезпечити їх роботу повинні Ірина Верещук і Сергій Трусов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Михайла Подоляка.
"Прямо зараз канцлер Німеччини Олаф Шольц говорить з російським президентом про гуманітарні коридори. Світ нарешті усвідомив всю ту катастрофу, яку організували росіяни", - повідомив радник керівника офісу Президента України Михайло Подоляк.
За його інформацією, з української сторони відповідальними за функціонування гуманітарних коридорів призначені Ірина Верещук і Сергій Трусов.
Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.
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