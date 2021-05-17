Названы основные причины массовых обысков в столице и партии Кличко

Одна из причин массовых обысков на коммунальных предприятиях столицы и в партии Виталия Кличко - потенциальный высокий результат мэра столицы на президентских выборах 2024 года.

"Понятно, что на данный момент киевский мэр не является и не может быть конкурентом в президентской гонке. Но не факт, что так же будет во время похода Зеленского на второй срок в 2024 году. Так, пока в большинстве опросов, публикуемых в открытом доступе, Кличко даже не включают в качестве кандидата. Однако в рейтингах доверия он всегда в лидерах", - говорится в статье.

В то же время, сам Кличко к президентским выборам не готовится по информации СМИ.

"При том, что у нас нет задачи готовиться к президентским выборам. Виталий такой цели перед нами не ставил, и решения в команде нет", - цитируют журналисты одного из близких соратников Кличко.

В материале также отмечается, что другая причина атаки на мэра столицы - самостоятельность Кличко.

"Никаких проблем у Виталия Кличко могло бы и не быть, если бы он сумел вписаться в действующую систему власти. Собственно, желание мэра Киева быть самостоятельным субъектом и является глубинной причиной майского обострения", - считает автор статьи.

Также, по данным УП, в Офисе президента могли быть недовольны встречей Кличко с высокопоставленными чиновниками других государств.

"Кроме того, именно с Кличко в свой короткий и перегруженный визит провели две встречи - сначала в отеле Hyatt, а затем в посольстве - госсекретарь США Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд. Этот факт, по данным собеседников в Киевсовете, вызвал большое раздражение в Офисе президента", - говорится в материале.