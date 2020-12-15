Названо області-лідери з використання коштів Дорожнього фонду

Фото: відремонтована дорога (facebook.com)

За підсумками 11 місяців 2020 року лідерами з використання коштів Дорожнього Фонду стали Хмельницька ОДА - 97,4% і Харківська ОДА - 95,25%.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що в обласні адміністрації йде 35% Дорожнього фонду. У 2020 році ця сума склала 22 млрд грн.

"Станом на 30 листопада ОДА отримали 20,192 млрд грн. Витратили 17,0 млрд грн. Не використано 3,195 млрд грн або 15%", - написав Голик.

За його даними, серед лідерів також Полтавська ОДА - 93,47%, Вінницька ОДА - 93,14% і Сумська ОДА - 92,94%.

Крім того, Голик опублікував список аутсайдерів по використанню Дорожнього фонду. До нього увійшли Волинська ОДА - 53,02%, Тернопільська ОДА - 59,55%, Миколаївська ОДА - 64,43%, Київська ОДА - 67,87%, Донецька ОДА - 69,33%.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик повідомляв, що у 2020 році обласні адміністрації більшу частину виділених на дороги коштів вкладали у повноцінні ремонти, а не закопування ямок.