Названы области, в которых за год отремонтировали больше дорог, чем за 9 лет

Благодаря национальной программе "Большая стройка" в Украине в 2020 году было построено более 4 000 км дорог государственного значения. Это абсолютный рекорд для страны.

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook.

"Наглядно и на примере двух областей - Закарпатской и Луганской - о количестве построенных, отремонтированных и реконструированных дорог в прошлые годы и в этом году. За один 2020 год в каждой из этих областей сделано дорог больше, чем за девять предыдущих лет вместе взятых", - пишет он.

Голик уточняет, что в следующем году в этих областях, как и в целом по стране, будет сделано еще больше.

"Например, в родной для меня Луганской области уже согласован кредит Мирового банка, в рамках которого будут сделаны 183 километра дорог Р-66 КПП "Демино - Александровка" - Сватово - Лисичанск - Луганск и Т-13-02 КПП "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут. Плюс будет полностью закончена и приведена к идеалу трасса Н-26 Чугуев - Сватово - Старобельск - Меловое. Напомню, что в Харьковской области в этом году эта дорога сделана вся", - рассказал Голик, уточнив, что это лишь часть планов по Луганской области.

Напомним ранее Голик продемонстрировал, как выглядят дороги до и после "Большого строительства" в разных регионах.