Названы наиболее подорожавшие с начала года продукты

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в августе 2020 года. Часть продуктов дорожают, часть дешевеют.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, за январь-август яблоки подорожали на 77,7% до 29,0 грн за кг, морковь - на 69,5% до 10,9 грн за кг, цены на крупу гречневую выросли на 32,8% до 36,9 грн за кг.

Однако лук подешевел на 34,3% до 5,9 грн за кг, картофель - на 25,8% 10,0 гривен за кг, яйца подешевели на 20,4% до 16,8 грн за десяток, филе куриное на 14,1% до 87,4грн за кг.

По данным Госстата, за январь-август сигареты премиум-класса подорожали на 12,4% до 53,4 грн за пачку, а цены на водку выросли на 0,2% до 92,5 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 2,3% до 17,6 грн за бутылку.

Напомним, по данным Госстата, за 2019 год больше всего выросли цены на яблоки - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречневую - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картофель выросли на 69,2% до 13,5 грн за кг.

Отметим, потребительские цены в Украине в августе 2020 года по сравнению с июлем снизились на 0,2%. С начала 2020 года инфляция составила 1,2%.

Как сообщало РБК-Украина, в июле НБУ улучшил прогноз по инфляции и ожидает, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,7%.