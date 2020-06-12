Названы наиболее подорожавшие с начала года продукты

Фото: яблоки (Виталий Носач, РБК-Украина)

В лидерах гречка, яблоки и лук

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в мае 2020 года. Продолжают дорожать яблоки.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, за январь-май лук подорожал на 92,7% до 17,3 грн за кг, цены на крупу гречневую выросли на 32,2% до 36,7 грн за кг, яблоки подорожали на 57,5% до 25,7 грн за кг.

Однако яйца подешевели на 9,7% до 19,1 грн за десяток, филе куриное на 20,6% до 80,8 грн за кг.

По данным Госстата, за январь-май сигареты премиум-класса подорожали на 8,6% до 51,6 грн за пачку, а цены на водку снизились на 0,1% до 92,2 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 2,4% до 17,6 грн за бутылку.

Напомним, по данным Госстата, за 2019 год больше всего выросли цены на яблоки - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречневую - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картофель выросли на 69,2% до 13,5 грн за кг.

Как сообщало РБК-Украина, инфляция в Украине в мае 2020 года резко замедлилась.

Потребительские цены в Украине в мае 2020 года по сравнению с апрелем выросли на 0,3%. С начала 2020 года цены выросли на 1,8%. В годовом измерении (к маю 2019 года) инфляция замедлилась до 1,7% с 2,1% в апреле 2020 года.

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Автор: Александр Белоус