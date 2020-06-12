ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Названі продукти, які найбільш подорожчали з початку року

Новини » Економіка     12.06.2020 - 12:10
Названі продукти, які найбільш подорожчали з початку року
Фото: яблука (Віталій Носач, РБК-Україна)

У лідерах гречка, яблука і цибулю

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у травні 2020 року. Продовжують дорожчати яблука.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, за січень-травень цибулю подорожчала на 92,7% до 17,3 грн за кг, ціни на крупу гречану зросли на 32,2% до 36,7 грн за кг, яблука подорожчали на 57,5% до 25,7 грн за кг.

Проте яйця подешевшали на 9,7% до 19,1 грн за десяток, філе куряче на 20,6% до 80,8 грн за кг.

За даними Держстату, за січень-травень сигарети преміум-класу подорожчали на 8,6% до 51,6 грн за пачку, а ціни на горілку знизилися на 0,1% до 92,2 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 2,4% до 17,6 грн за пляшку.

Названі продукти, які найбільш подорожчали з початку року

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2019 рік найбільше зросли ціни на яблука - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картоплю зросли на 69,2% до 13,5 грн за кг.

Як повідомляло РБК-Україна, інфляція в Україні в травні 2020 року різко сповільнилася.

Споживчі ціни в Україні в травні 2020 року порівняно з квітнем зросли на 0,3%. З початку 2020 року ціни зросли на 1,8%. У річному вимірі (до травня 2019 року) інфляція сповільнилася до 1,7% з 2,1% в квітні 2020 року.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Державна служба статистикиценыінфляція
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся