Названі продукти, які найбільш подорожчали з початку року

Фото: яблука (Віталій Носач, РБК-Україна)

У лідерах гречка, яблука і цибулю

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у травні 2020 року. Продовжують дорожчати яблука.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, за січень-травень цибулю подорожчала на 92,7% до 17,3 грн за кг, ціни на крупу гречану зросли на 32,2% до 36,7 грн за кг, яблука подорожчали на 57,5% до 25,7 грн за кг.

Проте яйця подешевшали на 9,7% до 19,1 грн за десяток, філе куряче на 20,6% до 80,8 грн за кг.

За даними Держстату, за січень-травень сигарети преміум-класу подорожчали на 8,6% до 51,6 грн за пачку, а ціни на горілку знизилися на 0,1% до 92,2 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 2,4% до 17,6 грн за пляшку.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2019 рік найбільше зросли ціни на яблука - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картоплю зросли на 69,2% до 13,5 грн за кг.

Як повідомляло РБК-Україна, інфляція в Україні в травні 2020 року різко сповільнилася.

Споживчі ціни в Україні в травні 2020 року порівняно з квітнем зросли на 0,3%. З початку 2020 року ціни зросли на 1,8%. У річному вимірі (до травня 2019 року) інфляція сповільнилася до 1,7% з 2,1% в квітні 2020 року.

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Автор: Олександр Білоус