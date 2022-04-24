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Названы места дислокации. Россия анонсировала развертывание новых ракет "Сармат"

Пуск ракеты "Сармат" (Фото: cnn.com)
Автор: Константин Широкун

Россия заявила в субботу, что планирует к осени развернуть свои недавно испытанные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", способные нанести ядерные удары по Соединенным Штатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ракеты "Сармат" способны нести 10 или более ядерных боеголовок и ложных целей, а также поражать цели за тысячи километров. Испытания новой ракеты на этой неделе знаменуют собой демонстрацию силы России миру. По словам российских чиновников, ракеты будут развернуты в одном из подразделений Красноярского края РФ, примерно в 3000 км к востоку от Москвы.

Новые ракеты будут размещаться на тех же площадках и в тех же шахтах, что и ракеты "Воевода" советской эпохи, которые они заменяют. Заявлено, что "Сарматы" будут состоять на вооружении Российской Федерации не менее 30-40 лет.

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