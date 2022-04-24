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Названо місця дислокації. Росія анонсувала розгортання нових ракет "Сармат"

Пуск ракети "Сармат" (Фото: cnn.com)
Автор: Константин Широкун

Росія заявила в суботу, що планує до осені розгорнути свої недавно випробувані міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", здатні завдати ядерних ударів по Сполученим Штатам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ракети "Сармат" здатні нести 10 або більше ядерних боєголовок і помилкових цілей, а також вражати цілі за тисячі кілометрів. Випробування нової ракети на цьому тижні знаменують собою демонстрацію сили Росії світу. За словами російських чиновників, ракети будуть розгорнуті в одному з підрозділів Красноярського краю РФ, приблизно в 3000 км на схід від Москви.

Нові ракети будуть розміщуватися на тих же майданчиках і в тих же шахтах, що і ракети "воєвода" радянської епохи, які вони замінюють. Заявлено, що "Сармати" будуть перебувати на озброєнні Російської Федерації не менше 30-40 років.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Російська Федерація