Названы лучшие клиники мира 2019 по мнению пациентов

Bookimed, международный сервис по подбору медицинских решений и организации лечения, опубликовал список лучших клиник уходящего года. Рейтинг Bookimed Awards составляется третий год подряд. В этом году он включает 16 номинаций, в которых победили больницы c лучшим уровнем медицинских услуг и сервиса по мнению пациентов из русскоязычных стран.

Абсолютным лидером по количеству полученных наград в 2019 стал Медицинский центр Текнон (Испания) — он получил 3 медали.

Полный список победителей:

Выбор пациентов по неврологии — Медицинский центр Текнон (Барселона, Испания);

Выбор пациентов по онкологии и онкогематологии — Медицинский центр Анадолу (Стамбул, Турция);

Выбор пациентов по детской онкологии и онкогематологии — Госпиталь Медиполь (Стамбул, Турция);

Выбор пациентов для простатэктомии на роботе Да Винчи — Больница Св. Здиславы (Велке Мезиржичи, Чехия);

Выбор пациентов по пластической хирургии — Клиника Estetik International (Стамбул, Турция);

Выбор пациентов для реабилитации — Реабилитационный центр Абромишкес (Вильнюс, Литва);

Выбор пациентов по нейрохирургии — Медицинский центр Текнон (Барселона, Испания);

Выбор пациентов по ортопедии — Медицинский центр Каролина (Варшава, Польша);

Выбор пациентов по стоматологии — Центр стоматологии Dentakademi (Стамбул, Турция);

Выбор пациентов для диагностики — Liv Hospital (Стамбул, Турция);

Выбор пациентов для пересадки волос — Клиника эстетической медицины “Адам и Ева” (Стамбул, Турция);

Выбор пациентов для ЭКО — Клиника лечения бесплодия Gyncentrum (Катовице, Польша);

Выбор пациентов для чек-апа — Медицинский центр Анадолу (Стамбул, Турция);

Выбор пациентов по эпилепсии — Медицинский центр Текнон (Барселона, Испания);

Выбор пациентов для второго мнения — Госпиталь KUIMS (Сеул, Южная Корея);

Лучшая координация и сервис для иностранных пациентов — Liv Hospital (Стамбул, Турция).

Bookimed — это международная платформа для подбора клиник и организации лечения в 28 странах. Каждый месяц медицинская команда Bookimed получает порядка 6 000 обращений от пациентов со всего мира. За 5 лет работы услугами компании воспользовались более 260 000 человек.