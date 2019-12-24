ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Названі кращі клініки світу 2019 на думку пацієнтів

Новини » Прес-релізи     24.12.2019 - 12:42
Названі кращі клініки світу 2019 на думку пацієнтів

Bookimed, міжнародний сервіс по підбору медичних рішень і організації лікування, опублікував список кращих клінік, що минає. Рейтинг Bookimed Awards складається третій рік поспіль. У цьому році він включає 16 номінацій, в яких перемогли лікарні c найкращим рівнем медичних послуг і сервісу на думку пацієнтів з російськомовних країн.

Абсолютним лідером за кількістю отриманих нагород в 2019 став Медичний центр Текнон (Іспанія) - він отримав 3 медалі.

Повний список переможців:

  • Вибір пацієнтів з неврології - Медичний центр Текнон (Барселона, Іспанія);
  • Вибір пацієнтів з онкології та онкогематології - Медичний центр Анадолу (Стамбул, Туреччина);
  • Вибір пацієнтів з дитячої онкології та онкогематології - Госпіталь МЕДІПОЛ (Стамбул, Туреччина);
  • Вибір пацієнтів для простатектомії на роботі Да Вінчі - Лікарня Св. Здіславом (Велке Мезиржичи, Чехія);
  • Вибір пацієнтів з пластичної хірургії - Клініка Estetik International (Стамбул, Туреччина);
  • Вибір пацієнтів для реабілітації - Реабілітаційний центр Абромішкес (Вільнюс, Литва);
  • Вибір пацієнтів з нейрохірургії - Медичний центр Текнон (Барселона, Іспанія);
  • Вибір пацієнтів з ортопедії - Медичний центр Кароліна (Варшава, Польща);
  • Вибір пацієнтів по стоматології - Центр стоматології Dentakademi (Стамбул, Туреччина);
  • Вибір пацієнтів для діагностики - Liv Hospital (Стамбул, Туреччина);
  • Вибір пацієнтів для пересадки волосся - Клініка естетичної медицини "Адам і Єва" (Стамбул, Туреччина);
  • Вибір пацієнтів для ЕКЗ - Клініка лікування безпліддя Gyncentrum (Катовіце, Польща);
  • Вибір пацієнтів для чек-апу - Медичний центр Анадолу (Стамбул, Туреччина);
  • Вибір пацієнтів по епілепсії - Медичний центр Текнон (Барселона, Іспанія);
  • Вибір пацієнтів для другого думки - Госпіталь KUIMS (Сеул, Південна Корея);
  • Краща координація та сервіс для іноземних пацієнтів - Liv Hospital (Стамбул, Туреччина).


Bookimed - це міжнародна платформа для підбору клінік і організації лікування в 28 країнах. Щомісяця медична команда Bookimed отримує близько 6 000 звернень від пацієнтів з усього світу. За 5 років роботи послугами компанії скористалися понад 260 000 чоловік.

Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся