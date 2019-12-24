Названі кращі клініки світу 2019 на думку пацієнтів

Bookimed, міжнародний сервіс по підбору медичних рішень і організації лікування, опублікував список кращих клінік, що минає. Рейтинг Bookimed Awards складається третій рік поспіль. У цьому році він включає 16 номінацій, в яких перемогли лікарні c найкращим рівнем медичних послуг і сервісу на думку пацієнтів з російськомовних країн.

Абсолютним лідером за кількістю отриманих нагород в 2019 став Медичний центр Текнон (Іспанія) - він отримав 3 медалі.

Повний список переможців:

Вибір пацієнтів з неврології - Медичний центр Текнон (Барселона, Іспанія);

Вибір пацієнтів з онкології та онкогематології - Медичний центр Анадолу (Стамбул, Туреччина);

Вибір пацієнтів з дитячої онкології та онкогематології - Госпіталь МЕДІПОЛ (Стамбул, Туреччина);

Вибір пацієнтів для простатектомії на роботі Да Вінчі - Лікарня Св. Здіславом (Велке Мезиржичи, Чехія);

Вибір пацієнтів з пластичної хірургії - Клініка Estetik International (Стамбул, Туреччина);

Вибір пацієнтів для реабілітації - Реабілітаційний центр Абромішкес (Вільнюс, Литва);

Вибір пацієнтів з нейрохірургії - Медичний центр Текнон (Барселона, Іспанія);

Вибір пацієнтів з ортопедії - Медичний центр Кароліна (Варшава, Польща);

Вибір пацієнтів по стоматології - Центр стоматології Dentakademi (Стамбул, Туреччина);

Вибір пацієнтів для діагностики - Liv Hospital (Стамбул, Туреччина);

Вибір пацієнтів для пересадки волосся - Клініка естетичної медицини "Адам і Єва" (Стамбул, Туреччина);

Вибір пацієнтів для ЕКЗ - Клініка лікування безпліддя Gyncentrum (Катовіце, Польща);

Вибір пацієнтів для чек-апу - Медичний центр Анадолу (Стамбул, Туреччина);

Вибір пацієнтів по епілепсії - Медичний центр Текнон (Барселона, Іспанія);

Вибір пацієнтів для другого думки - Госпіталь KUIMS (Сеул, Південна Корея);

Краща координація та сервіс для іноземних пацієнтів - Liv Hospital (Стамбул, Туреччина).



Bookimed - це міжнародна платформа для підбору клінік і організації лікування в 28 країнах. Щомісяця медична команда Bookimed отримує близько 6 000 звернень від пацієнтів з усього світу. За 5 років роботи послугами компанії скористалися понад 260 000 чоловік.