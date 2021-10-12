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Названы крупнейшие девелоперы Киева и области: среди лидеров застройщик «Петровского квартала» - компания NOVBUD

 

30 сентября журнал НВ обнародовал рейтинг крупнейших застройщиков Киева и Киевской области. Его подготовкой издание занималось совместно с сервисом поиска новостроек ЛУН. В тройку лидеров попали NOVBUD (76 домов), Stolitsa Group (77 домов) и Андрей Мартынов (90 домов).

При составлении рейтинга учитывались жилые дома, которые были сданы в период с I квартала 2014 по III квартал 2021-го. Кроме того, отдельно указано, сколько жилых домов застройщик сдал с начала текущего года, и сколько проектов находится в продаже сейчас. Всего в список попали 20 девелоперских компаний.

Напомним, ранее портал о финансах и инвестициях Минфин обнародовал рейтинг застройщиков Киевской области. По результатам I-II кварталов 2021 лидером оказалась компания NOVBUD.

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