Названо найбільших девелоперів Києва та області: серед лідерів забудовник «Петрівського кварталу» — компанія NOVBUD

30 вересня журнал НВ оприлюднив рейтинг найбільших забудовників Києва та Київської області. Його підготовкою видання займалось спільно із сервісом пошуку новобудов ЛУН. До трійки лідерів потрапили NOVBUD (76 будинків), Stolitsa Group (77 будинків) та Андрій Мартинов (90 будинків).

При складанні рейтингу враховувались житлові будинки, що були здані у період з I кварталу 2014 року по III квартал 2021-го. Крім того, окремо зазначено, скільки житлових будинків забудовник здав з початку поточного року, та скільки проектів знаходиться у продажу зараз. Загалом до списку потрапило 20 девелоперських компаній.

Нагадаємо, раніше портал про фінанси та інвестиції Мінфін оприлюднив рейтинг забудовників Київської області. За результатами І-ІІ кварталів 2021 року лідером виявилась компанія NOVBUD.