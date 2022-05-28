ru ua
Сб, 28 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Названы города, из которых могли нанести удар по вокзалу в Краматорске

Новина українською →
Краматорск, Суббота 28 мая 2022 16:36
Названы города, из которых могли нанести удар по вокзалу в Краматорске Фото: в результате удара по вокзалу в Краматорске погибли более 60 человек (gettyimages)
Автор: Сергей Новиков

Ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля 2022 года нанесли из оккупированных районов Донецкой области. Предположительно, из Шахтерска или Старобешево.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободное радио".

Как рассказала пресс-секретарь главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям Галина Прищепа, по факту удара открыто уголовное дело по статье нарушение законов и обычаев войны. Согласно выводам экспертов, управляемая ракета "Точка-У" была выпущена с оккупированных районов.

По ее словам, ракета летела в секторе от 125 до 170 градусов. В этом районе находится 2 оккупированных города - Старобешево и Шахтерск. Из какого точно была выпущена ракета, пока неизвестно.

"Мы точно знаем, что они были выпущены либо оттуда, либо оттуда. Но наиболее точных данных наука нам уже не дает. С этим еще будут разбираться наши следователи", - добавила Прищепа.

Напомним, ранее в апреле российские войска ударили ракетой по вокзалу в Краматорске, когда на нем собрались сотни пассажиров, пытаясь покинуть город на эвакуационных поездах. В результате погибли более 60 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Шахтерск Старобешево Война России против Украины
NEWS
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада