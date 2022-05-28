Названы города, из которых могли нанести удар по вокзалу в Краматорске

Ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля 2022 года нанесли из оккупированных районов Донецкой области. Предположительно, из Шахтерска или Старобешево.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободное радио".

Как рассказала пресс-секретарь главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям Галина Прищепа, по факту удара открыто уголовное дело по статье нарушение законов и обычаев войны. Согласно выводам экспертов, управляемая ракета "Точка-У" была выпущена с оккупированных районов.

По ее словам, ракета летела в секторе от 125 до 170 градусов. В этом районе находится 2 оккупированных города - Старобешево и Шахтерск. Из какого точно была выпущена ракета, пока неизвестно.

"Мы точно знаем, что они были выпущены либо оттуда, либо оттуда. Но наиболее точных данных наука нам уже не дает. С этим еще будут разбираться наши следователи", - добавила Прищепа.