Названо міста, з яких могли завдати удару по вокзалу в Краматорську

Ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську 8 квітня 2022 року завдали з окупованих районів Донецької області. Імовірно, з Шахтарська або Старобешевого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вільне радіо".

Як розповіла прес-секретар Головного управління СБУ по Донецькій і Луганській областях Галина Прищепа, за фактом удару відкрито кримінальну справу за статтею порушення законів і звичаїв війни. Згідно з висновками експертів, керована ракета "Точка-У" була випущена з окупованих районів.

За її словами, ракета летіла в секторі від 125 до 170 градусів. У цьому районі знаходиться 2 окупованих міста - Старобешеве і Шахтарськ. З якого точно була випущена ракета, поки невідомо.

"Ми точно знаємо, що вони були випущені або звідти, або звідти. Але найбільш точних даних наука нам вже не дає. З цим ще будуть розбиратися наші слідчі", - додала Прищепа.