Названо міста, з яких могли завдати удару по вокзалу в Краматорську
Ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську 8 квітня 2022 року завдали з окупованих районів Донецької області. Імовірно, з Шахтарська або Старобешевого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вільне радіо".
Як розповіла прес-секретар Головного управління СБУ по Донецькій і Луганській областях Галина Прищепа, за фактом удару відкрито кримінальну справу за статтею порушення законів і звичаїв війни. Згідно з висновками експертів, керована ракета "Точка-У" була випущена з окупованих районів.
За її словами, ракета летіла в секторі від 125 до 170 градусів. У цьому районі знаходиться 2 окупованих міста - Старобешеве і Шахтарськ. З якого точно була випущена ракета, поки невідомо.
"Ми точно знаємо, що вони були випущені або звідти, або звідти. Але найбільш точних даних наука нам вже не дає. З цим ще будуть розбиратися наші слідчі", - додала Прищепа.
Нагадаємо, раніше в квітні російські війська вдарили ракетою по вокзалу в Краматорську, коли на ньому зібралися сотні пасажирів, намагаючись залишити місто на евакуаційних поїздах. В результаті загинули понад 60 осіб.
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