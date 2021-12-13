Названы главные экономические риски 2022: среди них конфликт Украины и России

По данным агентства, большинство аналитиков ожидают восстановление мировой экономики в 2022 году. Однако, отмечает издание, существует ряд рисков, которые могут помешать росту.

В качестве одного из таких факторов агентство называет конфликт Украины и России. В случае обострения ситуации может произойти рост цен на газ.

"Омикрон" и мировая экономика

Аналитики также считают, что если штамм коронавируса "Омикрон" окажется более заразным и вызовет увеличение летальных исходов, то это тоже негативно скажется на мировой экономике. По оценкам экспертов, введение жестких ограничений даже на три месяца может замедлить экономический рост в 2022 году на 4,2%.

Среди других факторов, которые могут оказать негативное влияние на мировую экономику аналитики называют изменение климата, вызывающее разрушительные погодные явления. А это может оказать влияние на цены на продукты питания.

Риски инфляции и ставка ФРС

Агентство также отмечает угрозу резкого скачка инфляции. По данным издания, в начале 2021 года считалось, что рост цен в США не превысит 2%, однако уже сейчас этот показатель близок к 7%.

Ожидается, что в 2022 году Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить базовую процентную ставку. Такие действия регулятора могут негативно сказаться на развивающихся рынках. Среди стран, которые могут быть подвержены такому риску в следующем году, агентств выделяется Аргентину, Бразилию, Южноафриканскую республику, Турцию и Египет.

Китай и Тайвань

Как отмечает Bloomberg, во второй половине 2021 года китайская экономика замедлила рост. При этом Китай может решить дефицит энергетических ресурсов в следующем году. Однако Пекин не сможет решить другие проблему. При этом эксперты считают, что в следующем году экономика КНР может показать рост на 5,7%.

В то же время на экономику Китая, как и всего мира, может оказать обострение ситуации вокруг Тайваня. В качестве наихудшего сценария издание называет "войну сверхдержав" - между США и Китаем. Однако и другие сценарии развития событий в этом регионе приведет к экономическим проблемам. Например, введение санкций приведет к заморозке связей между двумя крупнейшими мировыми экономиками. Кроме того, такие шаги могут вызвать коллапс тайваньского производства полупроводников, что негативно скажется на выпуске многих товаров - от смартфонов до автомобилей.