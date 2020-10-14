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Названы фигуранты санкционного списка за отравление Навального

Москва, Среда 14 октября 2020 17:40
Названы фигуранты санкционного списка за отравление Навального
Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)
Автор: РБК-Украина

Санкции против России за отравление Алексея Навального будут введены против руководства Федеральной службы безопасности (ФСБ) и администрации президента. Именно их считают причастными к отравлению.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

Сообщается, что под санкции попадут директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Кроме того, в список войдут начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.

Напомним, ранее стало известно, что под санкции попадет российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. В Европейском союзе полагают, что именно в нем разрабатывают боевой яд "Новичок".

Послы стран ЕС уже согласовали санкции за отравление Навального, ожидается, что официальное решение будет опубликовано завтра. Пока подтверждено только лишь то, что под ограничения попадут физические и юридические лица. Санкции будут заключаться в запрете на въезд в страны ЕС, а также замораживании активов.

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