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Названі дати пробного ЗНО-2020

Новини » Суспільство    15.10.2019 - 15:01
Названі дати пробного ЗНО-2020
Ілюстративне фото (УНІАН)

Реєстрація почнеться в січні

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) пройде з 21 по 28 березня 2020 року, а реєстрація триватиме з 3 по 24 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Як зазначається, зареєструватися на пробне ЗНО можна буде на регіональних сайтах УЦОЯО.

"Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 21 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) - 28 березня", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в день пробного ЗНО кожен користувач може пройти тест з одного навчального предмета.

Крім того, результат тестування для людей, які введуть свої відповіді в спеціальний сервіс, будуть оприлюднені на інформаційних сторінках: з української мови та літератури - 27 березня, з інших предметів - 3 квітня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЗНО в Україні у 2020 році пройде з 21 травня по 15 червня. Згідно з графіком, реєстрація пройде з 3 лютого по 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня. Також стали відомі дати оцінювання з 11 предметів.

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