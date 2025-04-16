Названо володаря титулу "Лідер агропромислової галузі року" програми "Людина року-2024"

Юрій Кунак - людина, яка не боїться брати на себе відповідальність за великі проєкти і створювати бізнеси, що мають значний вплив на аграрну галузь країни. Основним напрямком роботи компанії є виробництво молока екстра-класу, що стало своєрідною візитною карткою Української Молочної Компанії.

Під його керівництвом компанія УМК, де працює 450 людей, реалізувала кілька важливих проєктів у тваринництві, зокрема вирощування племінних нетелів молочних порід та бичків м’ясного напряму, що дозволяє покращити якість продукції та забезпечити стабільний розвиток галузі.

Особливу увагу Юрій приділяє плануванню ферм, враховуючи найсучасніші технології та екологічні вимоги, щоб максимально ефективно використовувати ресурси та зменшити вплив на навколишнє середовище.

Загальне поголів’я компанії становить 12 тисяч голів, з яких 4400 корів. Завдяки передовим технологіям у тваринництві та високому рівню догляду за поголів’ям, компанія досягає вражаючих результатів у виробництві молока. Надій залікового молока на добу становить 160 тонн, що в розрахункуcтановить 42 літра на одну дійну корову.

Такий рівень продуктивності є не лише результатом ефективного управління, а й підтвердженням високих стандартів у веденні молочного господарства. Водночас Юрій Кунак не оминає важливість логістичних аспектів, організовуючи ефективний ланцюг постачань, що дозволяє своєчасно доставляти молоко екстра-класу на переробні заводи, гарантуючи його високу якість і безпеку.

На Березанській філії розташований відгодівельний комплекс на 3000 голів м’ясних порід. Крім того, компанія обробляє 11 000 гектарів землі для заготівлі кормів та експорту.

В умовах постійних змін на ринку Юрій вдало налагодив ефективну систему, що охоплює всі етапи виробництва та доставки. Він не просто веде бізнес, а й активно впроваджує інноваційні рішення, що змінюють аграрний сектор на краще, роблячи його більш стійким і ефективним. Він вірить, що саме завдяки інноваціям і стійким підходам можна будувати майбутнє для нових поколінь.

Одним із найбільших досягнень його команди стало створення біогазової станції. Це інноваційне рішення не лише дає можливість утилізувати органічні відходи, а й дозволяє отримувати відновлювану енергію, сприяючи збереженню навколишнього середовища та економічній ефективності виробництва.

Юрій активно займається благодійністю, реалізуючи низку важливих соціальних проєктів. Проєкт "Стакан молока" забезпечує дитячі садки та школи щоденною порцією молока, підтримуючи здоров’я дітей.

Окремим важливим напрямком є допомога військовим. Юрій Кунак та його команда постійно підтримують українських захисників, забезпечуючи їх необхідними ресурсами.

Це включає всебічну підтримку – від технічного оснащення та транспорту до продуктів харчування, засобів захисту та інших критично важливих речей. Його внесок у зміцнення обороноздатності є невід’ємною частиною діяльності компанії та особистої громадянської позиції.