Назван обладатель титула "Лидер агропромышленной отрасли года" программы "Человек года-2024"

Юрий Кунак - человек, который не боится брать на себя ответственность за большие проекты и создавать бизнесы, имеющие значительное влияние на аграрную отрасль страны. Основным направлением работы компании является производство молока экстра-класса, что стало своеобразной визитной карточкой Украинской Молочной Компании.

Под его руководством компания УМК, где работает 450 человек, реализовала несколько важных проектов в животноводстве, в частности выращивание племенных нетелей молочных пород и бычков мясного направления, что позволяет улучшить качество продукции и обеспечить стабильное развитие отрасли.

Особое внимание Юрий уделяет планированию ферм, учитывая современные технологии и экологические требования, чтобы максимально эффективно использовать ресурсы и уменьшить влияние на окружающую среду.

Общее поголовье компании составляет 12 тысяч голов, из которых 4400 коров. Благодаря передовым технологиям в животноводстве и высокому уровню ухода за поголовьем, компания достигает впечатляющих результатов в производстве молока. Надой зачетного молока в сутки составляет 160 тонн, что в расчете составляет 42 литра на одну дойную корову.

Такой уровень производительности является не только результатом эффективного управления, но и подтверждением высоких стандартов в ведении молочного хозяйства. В то же время Юрий Кунак не обходит важность логистических аспектов, организуя эффективную цепь поставок, что позволяет своевременно доставлять молоко экстра-класса на перерабатывающие заводы, гарантируя его высокое качество и безопасность.

На Березанском филиале расположен откормочный комплекс на 3000 голов мясных пород. Кроме того, компания обрабатывает 11 000 гектаров земли для заготовки кормов и экспорта.

В условиях постоянных изменений на рынке Юрий удачно наладил эффективную систему, охватывающую все этапы производства и доставки. Он не просто ведет бизнес, но и активно внедряет инновационные решения, которые меняют аграрный сектор к лучшему, делая его более устойчивым и эффективным. Он верит, что именно благодаря инновациям и устойчивым подходам можно строить будущее для новых поколений.

Одним из самых больших достижений его команды стало создание биогазовой станции. Это инновационное решение не только дает возможность утилизировать органические отходы, но и позволяет получать возобновляемую энергию, способствуя сохранению окружающей среды и экономической эффективности производства.

Юрий активно занимается благотворительностью, реализуя ряд важных социальных проектов. Проект "Стакан молока" обеспечивает детские сады и школы ежедневной порцией молока, поддерживая здоровье детей.

Отдельным важным направлением является помощь военным. Юрий Кунак и его команда постоянно поддерживают украинских защитников, обеспечивая их необходимыми ресурсами.

Это включает всестороннюю поддержку - от технического оснащения и транспорта до продуктов питания, средств защиты и других критически важных вещей. Его вклад в укрепление обороноспособности является неотъемлемой частью деятельности компании и личной гражданской позиции.