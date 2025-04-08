Названо володаря титулу "Голова тергромади року" програми "Людина року-2024"

Іванківська селищна територіальна громада, яку очолює з грудня 2020 року Свириденко Тетяна Дмитрівна, є однією з найбільших за площею в Україні, налічує 81 населений пункт, що об’єднані у 20 старостатів. Громада однією з перших прийняла удар ворога 24 лютого 2022 року, коли російські окупаційні війська намагалися наступати на Київ через Чорнобильську зону. Окупація тривала 36 днів.

Територія громади зазнала активних бойових дій, переважно у західній частині. У 52 населених пунктах зафіксовано руйнування різного ступеня. Загальна кількість об’єктів, що були пошкоджені, складає близько 2550. Велика кількість підприємств, установ, організацій громади, магазинів, аптек були понівечені та розграбовані.

Попри виклики воєнного часу та складну фінансову ситуацію в громаді наразі Тетяна Дмитрівна активно організовує роботу щодо відновлення та розвитку громади. В цьому напрямку Іванківська селищна рада використовує усі можливі ресурси, тісно співпрацює з багатьма міжнародними, вітчизняними організаціями та фондами, волонтерами, іншими громадами України, залучає допомогу депутатів усіх рівнів та Київської обласної військової адміністрації.

У післяокупаційний період в громаді повністю відновлено діяльність усіх закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, а також комунальних підприємств, установ та організацій, відбудовано мости, відремонтовано автошляхи.

Відновлено повністю або частково – 92% житлового фонду, пошкодженого внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією РФ.

Протягом 3-х деокупаційних років до громади залучено безкоштовно більше 20 одиниць техніки (легкових та вантажопасажирських автомобілів, автобусів, тракторів, сміттєвозів) для комунальних підприємств та організацій громади.

В рамках грантової програми від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) завершено реалізацію проєкту «Відновлення об’єктів систем водопостачання та водовідведення у селищі міського типу Іванків.

Завдяки тісній співпраці селищної ради та швейцарської благодійної організації "Асоціація підтримки українців, переміщених у результаті війни в Україні "Допомога Україні" в громаді реалізовано найуспішніший проєкт, в рамках якого встановлено 105 модульних будинків в 11-ти населених пунктах, модульний будинок-офіс для Пісківського старостату та двоповерховий чотирьохсекційний модульний будинок-гуртожиток для тимчасового проживання медичних працівників, що прибувають до Іванківської громади з тимчасово окупованих територій.

Також Тетяною Дмитрівною було започатковано проєкт з висадження понад 100 000 саджанців дерев на 13 га території.

В рамках проєкту "Довгострокові рішення" по розвитку Іванківської селищної територіальної громади, що фінансується Агентством ООН у справах біженців, Благодійною організацією "Благодійний фонд "Рокада" реалізовано проєкти облаштування стадіону Іванківського ліцею №1, облаштування молодіжного хабу в селищі Іванків. За кошти ЮНІСЕФ відремонтовано та облаштовано укриття в Іванківському ліцеї № 2 та ДНЗ "Іванко".

Завдяки Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців відновлено Оливський сільський клуб та Обуховицький будинок культури з музеєм народної художниці, ткалі Ганни Верес.

На сьогоднішній день тривають роботи з реконструкції поліклініки КНП ІСР "Іванківська ЦРЛ" з облаштуванням укриття та розробляється проєкт будівництва протирадіаційного укриття Іванківського ліцею № 1.

За сприяння селищного голови протягом 2022-2023 років всі 14 парафій УПЦ громади перейшли до Православної церкви України. Незважаючи на скрутне фінансове становище, Іванківська селищна рада постійно надає допомогу Збройним Силам України. Окрім того, з селищного бюджету погашено податкову заборгованість комунальних підприємств громади, яка утворилася протягом останніх 15-ти років.

За плідну та самовіддану роботу Іванківський селищний голова Тетяна Свириденко указом президента України нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня; відзначена нагрудним знаком Вишгородської районної державної адміністрації "За особливі заслуги"; почесним нагрудним знаком Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

У березні 2025 року за вагомий особистий внесок у відбудову та розвиток Іванківської селищної територіальної громади нагороджена Нагрудним знаком "За заслуги перед Київщиною" Київської обласної державної адміністрації.