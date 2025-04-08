Назван обладатель титула "Глава терргромады года" программы "Человек года-2024"

Иванковская поселковая территориальная громада, которую возглавляет с декабря 2020 года Свириденко Татьяна Дмитриевна, является одной из крупнейших по площади в Украине, насчитывает 81 населенный пункт, объединенные в 20 старостатов. Громада одной из первых приняла удар врага 24 февраля 2022 года, когда российские оккупационные войска пытались наступать на Киев через Чернобыльскую зону. Оккупация продолжалась 36 дней.

Территория громады подверглась активным боевым действиям, преимущественно в западной части. В 52 населенных пунктах зафиксированы разрушения различной степени. Общее количество объектов, которые были повреждены, составляет около 2550. Большое количество предприятий, учреждений, организаций громады, магазинов, аптек были изуродованы и разграблены.

Несмотря на вызовы военного времени и сложную финансовую ситуацию в громаде сейчас Татьяна Дмитриевна активно организует работу по восстановлению и развитию громады. В этом направлении Иванковский поселковый совет использует все возможные ресурсы, тесно сотрудничает со многими международными, отечественными организациями и фондами, волонтерами, другими общинами Украины, привлекает помощь депутатов всех уровней и Киевской областной военной администрации.

В послеоккупационный период в громаде полностью восстановлена деятельность всех учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций, восстановлены мосты, отремонтированы автодороги.

Восстановлено полностью или частично - 92% жилого фонда, поврежденного в результате боевых действий, вызванных военной агрессией РФ.

В течение 3-х деоккупационных лет в громаду привлечено бесплатно более 20 единиц техники (легковых и грузопассажирских автомобилей, автобусов, тракторов, мусоровозов) для коммунальных предприятий и организаций громады.

В рамках грантовой программы от Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) завершена реализация проекта "Восстановление объектов систем водоснабжения и водоотведения в поселке городского типа Иванков.

Благодаря тесному сотрудничеству поселкового совета и швейцарской благотворительной организации "Ассоциация поддержки украинцев, перемещенных в результате войны в Украине "Помощь Украине" в громаде реализован самый успешный проект, в рамках которогоустановлено 105 модульных домов в 11-ти населенных пунктах, модульный дом-офис для Песковского старостата и двухэтажный четырехсекционный модульный дом-общежитие для временного проживания медицинских работников, прибывающих в Иванковскую громаду с временно оккупированных территорий.

Также Татьяной Дмитриевной было начато проект по высадке более 100 000 саженцев деревьев на 13 га территории.

В рамках проекта "Долгосрочные решения" по развитию Иванковской поселковой территориальной громады, финансируемого Агентством ООН по делам беженцев, Благотворительной организацией "Благотворительный фонд "Рокада" реализованы проекты обустройства стадиона Иванковского лицея №1, обустройство молодежного хаба в поселке Иванков. За средства ЮНИСЕФ отремонтированы и обустроены укрытия в Иванковском лицее № 2 и ДОУ "Иванко".

Благодаря Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев восстановлен Оливский сельский клуб и Обуховицкий дом культуры с музеем народной художницы, ткачихи Анны Верес.

На сегодняшний день продолжаются работы по реконструкции поликлиники КНП ИСР "Иванковская ЦРБ" с обустройством укрытия и разрабатывается проект строительства противорадиационного укрытия Иванковского лицея № 1.

При содействии поселкового головы в течение 2022-2023 годов все 14 приходов УПЦ общины перешли в Православную церковь Украины. Несмотря на трудное финансовое положение, Иванковский поселковый совет постоянно оказывает помощь Вооруженным Силам Украины. Кроме того, из поселкового бюджета погашена налоговая задолженность коммунальных предприятий общины, которая образовалась в течение последних 15-ти лет.

За плодотворную и самоотверженную работу Иванковский поселковый голова Татьяна Свириденко указом президента Украины награждена орденом княгини Ольги ІІІ степени; отмечена нагрудным знаком Вышгородской районной государственной администрации "За особые заслуги"; почетным нагрудным знаком Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

В марте 2025 года за весомый личный вклад в восстановление и развитие Иванковской поселковой территориальной общины награждена Нагрудным знаком "За заслуги перед Киевщиной" Киевской областной государственной администрации.