Названо условие введения тотального карантина в Украине

В Украине возможен тотальный карантин из-за распространения коронавируса. Это произойдет в случае локдауна медицинской системы.
Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире "Свободы слова Савика Шустера".
Он предположил, что тотальный карантин возможен, однако до этого не дойдет.
"Возможен тотальный карантин, если будет локдаун медицинской системы. Я думаю, что к такому локдауну мы не дойдем, и я уверен, что украинцы смогут мобилизоваться", - сказал Радуцкий.
При этом он призвал не доверять фейкам о коронавирусе.
Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что возвращение к тотальному карантину в Украине может привести к катастрофическим последствиям, поэтому страна будет использовать модель адаптивного карантина.
РБК-Украина писало, что Ляшко назвал условие, при котором могут снова ввести жесткий карантин.
Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты обсуждали разнообразные темы.
В частности премьер-министр Денис Шмыгаль, сравнивая уровень дефицита бюджета 2021 года с показателями других государств, заявил, что в Украине он - один из самых низких среди европейских стран.
В Украине дефицит бюджета один из самых низких среди европейских стран
При этом, в прямом эфире заместитель председателя фракции партии "Голос" Ярослав Железняк эмоционально прокомментировал проект бюджета на 2021 год, представленный Кабмином.
Железняк эмоционально прокомментировал проект бюджета-2021
В предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал заявление бывшего главы ОП Андрея Богдана про 13 пунктов тайного соглашения с РФ.
Ермак говорит, что никаких тайных соглашений с РФ не существует
Еще Ермак рассказал, когда возможно проведение выборов на оккупированных территориях.
Ермак уверяет: проведение выборов на Донбассе возможно только после полной деоккупации
В программе также выступил бывший председатель Верховного Совета Республики Беларусь, один из подписантов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич. Он в частности рассказал об угрозах для Украины со стороны Беларуси и России.
Шушкевич высказался об угрозе для Украины со стороны Беларуси и России