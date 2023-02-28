UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Названо топ-5 компаній за обсягами допомоги ЗСУ

Фото: названо топ-5 компаній за обсягами допомоги ЗСУ (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Від початку повномасштабного вторгнення РФ найбільше грошей на допомогу Збройним силам України серед українських бізнесів спрямували компанії СКМ, Kernel, МХП, Group DF та Ferrexpo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг LIGA.net.

Так, найбільший внесок зробив холдинг Ріната Ахметова СКМ - близько 5 млрд грн. Захисникам надано понад 800 авто, 150 тис. бронежилетів, 340 авто та 120 модульних укриттів.

Агрокомпанія Андрія Веревського Kernel витратила на ЗСУ і підтримку цивільного населення 1 млрд грн. Холдинг закупив і передав армії 792 одиниці техніки, понад 23 тис. одиниць бронежилетів, шоломів, безпілотників, засобів зв’язку, а також тонни гуманітарної допомоги, понад 800 тис. одиниць медикаментів.

794 млн грн на ЗСУ спрямував холдинг МХП Юрія Косюка. ЗМІ повідомляли, що компанія закуповувала для війська комплекти форми, сухпаї, ліки, а також надавала гуманітарну допомогу деокупованим громадам.

Благодійні витрати Ferrexpo Костянтина Жеваго склали 699 млн грн. Компанія закуповує бронежилети, каски та інше військове спорядження, медичне обладнання і ліки для військовослужбовців і цивільних.

На п’ятому місці за обсягами грошової допомоги армії - Group DF Дмитра Фірташа. Її внесок склав 588 млн грн. Група компаній передала ЗСУ 670 авто, закуповує безпілотники та медичне обладнання для лікування поранених захисників і захисниць.

В рейтинг LIGA також увійшли компанії Київстар, Нова пошта, Укрпошта, ПриватБанк, БРСМ-Нафта, АЛЛО, Smart Holding, ОККО, lifecell, Comfy, EPAM, SoftServe, Ковальська, АрселорМіттал та інші компанії.

Загалом на початок 2023 року майже 85% бізнесу в Україні допомагає ЗСУ або займається волонтерською допомогою. З них напряму допомагає армії та ТрО 63% опитаних, решта - реалізовують гуманітарні проекти, про що свідчать результати дослідження, яке в січні представила низка організацій - Центр розвитку інновацій, національний проект "Дія", компанія Advanter Group і Офіс із розвитку підприємництва та експорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили Українибизнес