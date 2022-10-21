UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Названо причину вибухів у Київській області під час повітряної тривоги

Ілюстративне фото: у Київській області проводять навчання саперів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мешканці Київської області сьогодні, 21 жовтня, могли почути вибухи під час повітряної тривоги. Вони пов'язані з роботою саперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олексія Кулебу в Telegram.

"Мешканці Київської області, вибухи, які могли чути у деяких громадах області на початку сигналу тривоги - планова робота саперів", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що в області триває повітряна тривога і закликав усіх мешканців перебувати в укриттях.

Нагадаємо, раніше мешканців Київської області вже попереджали про те, що у Вишгородському районі 21 жовтня проводяться навчання для саперів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьВибухВійна Росії проти України