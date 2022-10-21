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Названо першого кандидата на посаду прем'єр-міністра Британії

Фото: лідер британської Палати громад Пенні Мордонт (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Лідер британської Палати громад Пенні Мордонт стала першим кандидатом, який офіційно оголосив про висунення на посаду прем'єр-міністра та голови Консервативної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter .

"Мене надихнула підтримка колег, які хочуть розпочати нове життя, створити єдину партію та керівництво в національних інтересах. Я балотуюся, щоб стати лідером Консервативної партії та прем'єр-міністром, щоб об'єднати нашу країну, виконати наші обіцянки та виграти наступні вибори", - зазначила Мордонт.

Зазначимо, вона брала участь у виборчих перегонах після відставки Бориса Джонсона, проте вибула до фінального голосування.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Бен Воллес відмовився боротися за посаду прем'єр-міністра. Але водночас дав зрозуміти, що підтримає кандидатуру Бориса Джонсона.

Наразі лідерами гонки називають Джонсона та колишнього міністра фінансів у його кабінеті Ріші Сунака, який програв минулі вибори Ліз Трасс.

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