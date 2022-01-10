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Названо официальное число "миротворцев" ОДКБ в Казахстане

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Понедельник 10 января 2022 16:30
Названо официальное число "миротворцев" ОДКБ в Казахстане Фото: "миротворцы" ОДКБ в Казахстане (t.me/nexta_live)
Автор: Сергей Новиков

На сегодня в Казахстане развернута военная миссия стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) численностью порядка 2 000 человек. Развертывание миссии завершилось накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стенограмму саммита, опубликованную на сайте Кремля.

"На сегодняшний день - в соответствии с решением Совета коллективной безопасности - в Республике Казахстан развернуты и приступили к выполнению поставленных задач коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники", - заявил на онлайн-саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, военнослужащие из России, Беларуси, Армении, Киргизии и Таджикистана реализуют прикрытие и обеспечение безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов.

Напомним, ранее в ОДКБ заявляли, что могут увеличить численность миссии в Казахстане при необходимости.

На прошлой неделе Токаев из-за массовых протестов и беспорядков обратился за помощью в ОДКБ, организация оперативно одобрила запрос на "миротворческую" миссию.

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