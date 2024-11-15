Названо найшвидший у світі автомобіль без даху

Рекордні заїзди проводились на випробувальному треку Папенбург у Німеччині. За кермом ефектного Mistral знаходився тест-пілот Bugatti Енді Воллес. У 2019 році переможець Ле-Ману також встановив максимальну швидкість на Chiron Super Sport.

Відомо, що усього буде виготовлено лише 99 одиниць Mistral, і Record Car вважається унікальним. Його вражаючі акценти Jet Orange нагадують про обидва рекордні автомобілі Veyron – 16.4 Super Sport і Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse.

Після встановленого рекорду Mistral потіснив Venom GT Spyder від Hennessey, який у 2016 році розганявся до 426 км/год. Bugatti організувала рекордні заїзди 9 листопада в присутності гордого власника автомобіля, а також Мате Рімака, генерального директора Bugatti Rimac.

Нагадаємо, що Bugatti Mistral вперше був представлений 19 серпня 2022 року. Усі 99 екземплярів було продано за ціною у 5 млн євро. Автомобіль приводиться у рух 16-циліндровим бензиновим двигуном об'ємом 8,0 літрів та потужністю 1500 к.с. З місця до першої сотні машина вагою близько 2000 кг розганяється за 2,4 секунди.