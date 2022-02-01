Названо количество сторонников разных конфессий в Украине

Другие конфессии и религиозные направления представлены гораздо меньшим числом сторонников:

протестантизм - 1,5%,

римо-католицизм - 0,8%,

ислам - 0,2%,

буддизм - 0,1%,

иудаизм - 0,1%.

Не относит себя ни к одному из вероисповеданий 18,8%.

По данным опроса, в ноябре 2021 года число тех, кто признает себя верующим, в Украине составляет 67,8%, доля тех, кто колеблется между верой и неверием, составляет 13,0%. Неверующими считают себя 5,7% граждан, убежденными атеистами - 3,4%. Кроме того, безразличны к религиозным вопросам 6,1% респондентов, а 3,9% затрудняются с ответом.

Опрос Центра Разумкова проведен с 12 по 19 ноября 2021 года среди 2 018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.