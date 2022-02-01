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Названа кількість прихильників різних конфесій в Україні

Автор: Олександр Білоус

Більшість українців ідентифікують себе з православ’ям (60,0%). Значним є число послідовників греко-католицизму (8,8%), а також "просто християн" (8,5%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Інші конфесії і релігійні напрями представлені набагато меншим числом прихильників:

  • протестантизм - 1,5%,
  • римо-католицизм - 0,8%,
  • іслам - 0,2%,
  • буддизм - 0,1%,
  • іудаїзм - 0,1%.

Не відносить себе до жодного з віросповідань 18,8%.

За даними опитування, у листопаді 2021 року число тих, хто визнає себе віруючим, в Україні становить 67,8%, частка тих, хто вагається між вірою та невір'ям, становить 13,0%. Невіруючими вважають себе 5,7% громадян, переконаними атеїстами - 3,4%. Крім того, байдужі до релігійних питань 6,1% респондентів, а 3,9% вагаються з відповіддю.

Опитування Центру Разумкова проведене з 12 по 19 листопада 2021 року серед 2 018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, серед вищих ієрархів церков найвищий рівень довіри має митрополит Київський і всієї України Епіфаній, якому у 2021 році довіряли 50% опитаних, не довіряли лише 15%.

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