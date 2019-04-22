Названо количество "мертвых душ", которых уничтожили в реестре избирателей

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Госреестве уничтожили почти 200 тыс. записей об умерших

С начала года в государственном реестре избирателей уничтожили почти 200 тыс. записей об умерших. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель госреестра Александр Стельмах.

По словам Стельмаха, эти лица не включаются в списки избирателей.

Так, с начала 2019 года в реестре было уничтожено 194 тыс. 87 записей, срок хранения которых истек. В частности, более 38 тыс. таких записей были уничтожены с начала апреля после первого тура выборов.

"Законом о "Государственном реестре избирателей" предусмотрено, что записи о умерших хранятся пять лет. После пяти лет уничтожаются. Это не "мертвые души", ведь этих записей нет и не было в списках избирателей", - рассказал Стельмах.

Кроме того, с начала 2019 по решению ЦИК, из реестра изъято более 6 тыс. кратных включений (повторы записей об одних и тех же лицах - ред.), из которых более 3 тыс. фамилий уничтожено в реестре с начала апреля.

Стельмах также рассказал, что перед первым туром выборов в предварительные списки могли ошибочно попасть близко 300 фамилии лиц, которые на самом деле умерли.

"С начала формирования предварительных списков избирателей перед первым туром и до сих пор, таких записей, которые были напечатаны в списке избирателей, но на самом деле эти люди умерли, только 300 записей. Именно то, что называют "мертвыми душами" в списке избирателей. Их изъяли в связи тем, что в отделы ведения были приложены документы, такие как свидетельство о смерти", - добавил Стельмах.

Напомним, Министерство внутренних дел в преддверии выборов 2019 года начало мониторинг реестра избирателей для выявления так называемых "мертвых душ".