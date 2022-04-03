Названо кількість голів місцевих громад, які перебувають у полоні окупантів

Російсько-окупаційні війська взяли в полон 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей. При цьому старосту села Мотижин Ольга Сухенко знайдено вбитою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук під час брифінгу.

"Станом на сьогодні у полоні перебувають 11 голів місцевих громад із Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей. Ми інформуємо про них Міжнародний комітет Червоного Хреста, ООН та всі можливі організації. Ми вимагаємо від усіх, від кого це залежить, щоб усі наші громадянські, мери міст, журналісти та активісти були звільнені", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти викрали 11 мерів українських міст з початку війни.

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