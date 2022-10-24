Названо імена російських інженерів, які наводять ракети на Україну

У складі Головного обчислювального центру (ГСЦ) Збройних сил Росії діє секретний підрозділ, який наводить ракети на цивільні об'єкти в Україні. Наразі вдалося ідентифікувати 30 військових інженерів, які там працюють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider, який публікує дані спільного розслідування з Bellingcat та Der Spiegel.
Повідомляється, що це переважно молоді люди з досвідом роботи у сфері інформаційних технологій. Усі вони зареєстровані за офіційною адресою російського Генштабу у Москві.
Журналісти-розслідувачі вивчили метадані телефонних розмов начальника ГВЦ генерал-майора Роберта Баранова і дійшли висновку, що щоразу перед запуском ракет йому дзвонили з номера полковника Ігоря Багнюка. Він у свою чергу спілкувався з більш як 20 військовими інженерами з ГВЦ.
За даними розслідування, цей підрозділ складається із трьох команд, які програмують польоти одного конкретного типу ракет:
Як пише The Insider, з деякими з них вдалося зв'язатися, але вони заперечують, що працюють на військових і мають відношення до ударів по Україні. Їхнім безпосереднім командиром є полковник Ігор Багнюк.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський погрожував усім причетним до ракетних ударів росіянам тим, що їм не вдасться втекти від правосуддя. За його словами, вони відповідатимуть за військові злочини.
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