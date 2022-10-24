Названы имена российских инженеров, которые наводят ракеты на Украину

В составе Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил России действует секретное подразделение, которое наводит ракеты на гражданские объекты в Украине. На данный момент удалось идентифицировать 30 военных инженеров, которые там работают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider, который публикует данные совместного расследования с Bellingcat и Der Spiegel.
Сообщается, что это в основном молодые люди с опытом работы в сфере информационных технологий. Все они зарегистрированы по официальному адресу российского Генштаба в Москве.
Журналисты-расследователи изучили метаданные телефонных разговоров начальника ГВЦ генерал-майора Роберта Баранова и пришли к выводу, что каждый раз перед запуском ракет ему звонили с номера некоего полковника Игоря Багнюка. Он в свою очередь общался с более чем 20 военными инженерами из ГВЦ.
По данным расследования, это подразделение состоит из трех команд, которые программируют полеты одного конкретного типа ракет:
Как пишет The Insider, с некоторыми из них удалось связаться, но они отрицают, что работают на военных и имеют отношения к ударам по Украине. Их непосредственным командиром является полковник Игорь Багнюк.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил всем причастным к ракетным ударам россиянам тем, что им не удастся скрыться от правосудия. По его словам, они ответят за военные преступления.
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