Названо ідеальний інгредієнт, який перетворить сендвіч на суперфуд

Користь авокадо для здоров'я

Згідно з даними Міністерства сільського господарства США (USDA), авокадо є одним із найкращих продуктів для боротьби із запаленням. Половина авокадо містить 5 г клітковини - важливої ​​поживної речовини, яка має багато переваг для здоров’я, включаючи покращення кишкового мікробіому та підтримку здорової ваги.

В журналі The Journal of Nutrition йдеться, що авокадо також багате на антиоксиданти. Тому допомагає уникнути окислюваного стресу, зменшуючи запалення.

Вони також багаті на корисні мононенасичені жири, калій і магній - поживні речовини, які сприяють здоровому кров'яному тиску та рівню холестерину. Тому авокадо не тільки смачне, але і є чудовим джерелом поживних речовин.

Як додавати авокадо у сендвічі

Незалежно від того, чи любите ви його розім’ятим з соком лайма, чи нарізаним скибочками, авокадо може додати сендвічу чудового смаку.

Найкраще його поєднувати з підсмаженим цільнозерновим хлібом. Можна також додавати нарізані свіжі овочі, такі як червоний перець і помідори, щоб додати клітковини та білка.

Кремова текстура авокадо може замінити майонез і забезпечує смачну маслянисту, жирну текстуру, яка ідеально поєднує свіжі овочі та сир.

Як вибрати авокадо

Шкірка має бути темно-зеленою або чорною без плям, злегка ніжною при натисканні. Якщо видалити плодоніжку, то там має бути зелений колір. Це все явні ознаки ідеально стиглого та смачного авокадо.

Можна стимулювати швидше дозрівання твердих авокадо, поклавши їх на стіл у коричневий паперовий пакет.

Стиглий авокадо здається важчим за розміром, бо м’якоть соковита. Якщо авокадо ще яскраво-зелене - воно, скоріш за все, недостигле.