Названо дату другого туру виборів президента Молдови

Чинний глава держави Майя Санду та Олександр Стояногло боротимуться за посаду президента у другому турі виборів. Це стало відомо після опрацювання 98,51% протоколів з виборчих дільниць.

За попередніми даними, оприлюдненими ЦВК, жоден із кандидатів не набрав необхідної для перемоги в першому турі кількості голосів.

Лідером першого туру стала Санду, яка отримала підтримку 640 881 виборця, що становить 42,07% від загальної кількості тих, хто проголосував. Другим іде колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло, за якого віддали свої голоси 400 208 громадян, що еквівалентно 26,27%.

За інформацією ЦВК, Санду випереджає Стояногло з суттєвим розривом у 240 673 голоси. Попри це, результат першого туру не дає їй змоги здобути остаточну перемогу, оскільки для цього необхідно було отримати понад 50% голосів.

На третьому місці опинився Ренато Усатий, лідер «Нашої партії», який набрав 13,72% голосів (209 011 виборців). Решта кандидатів істотно відстали від лідерів і не набрали значного відсотка голосів.