Названо число россиян, которые получили статус беженца в Украине

В первые девять месяцев 2020 года Государственная миграционная служба Украины признала беженцами 17 граждан Российской Федерации. В прошлом году таковых было меньше.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос "Радио Свобода".

Миграционная служба также признала еще 20 россиян нуждающимися в дополнительной защите. При этом на протяжении 2019 года Миграционная служба признала беженцами 9 россиян, еще 19 - лицами, нуждающимися в дополнительной защите.

По состоянию на 1 октября в Украине официально зарегистрированы 1276 беженцев и 878 человек, которые нуждаются в дополнительной защите. Основными странами происхождения искателей защиты в Украине стали Афганистан, Нигерия, Россия, Сирия, Таджикистан, Сомали, Демократическая Республика Конго, Гана, Бангладеш, Узбекистан, Йемен, Гвинея, Египет и Кот-д'Ивуар.

Согласно законодательству Украины, беженец - это лицо, которое не является гражданином Украины и вследствие обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, национальности, гражданства (подданства), принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться этой защитой вследствие таких опасений

Также РБК-Украина писало, что Украина с 28 сентября разрешила въезд на территорию страны для иностранцев.

При этом пропуск разрешен лишь в случае наличия полиса страхования, который покрывает лечение коронавируса и затраты на обсервацию, и действует на весь срок пребывания в Украине.