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Названа кількість прихильників різних конфесій в Україні

Київ, Середа 25 листопада 2020 12:49
Названа кількість прихильників різних конфесій в Україні
Фото: хресна хода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Майже дві третини українців вважають себе православними

У жовтні 2020 року більшість українців ідентифікують себе з православ’ям (62,3%). Значним є число послідовників греко-католицизму (9,6%), а також "просто християн" (8,9%).

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Інші конфесії і релігійні напрями представлені набагато меншим числом прихильників:

  • протестантизм - 1,5%
  • римо-католицизм - 1,2%.
  • іслам - 0,5%,
  • буддизм - 0,3%,
  • іудаїзм - 0,1%.

Названа кількість прихильників різних конфесій в Україні

Приблизно однаковим залишається число тих, хто не відносить себе до жодного з віросповідань (у 2020 році - 15,2%, як і у 2000 році).

За даними опитування, у жовтні 2020 року число тих, хто визнає себе віруючим, в Україні становить 67,9%, частка тих, хто вагається між вірою та невір'ям, становить 13,0%. Невіруючими вважають себе 4,2% громадян, переконаними атеїстами - 3,8%. Крім того, байдужі до релігійних питань 7,4% респондентів, а 3,8% вагаються з відповіддю.

Названа кількість прихильників різних конфесій в Україні

Опитування Центру Разумкова проведене з 1 по 8 жовтня 2020 року серед 2020 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даним опитування Центру Разумкова у жовтні 2020 року найбільше українці довіряють митрополиту Епіфанію та папі римському Франциску.

За даними опитування КМІС, у червні дві третини українців (65,7%) вважають, що предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній повинен очолити церкву після об’єднання ПЦУ та УПЦ Московського патріархату.

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