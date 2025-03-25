Названий володар титулу "Фінансист року" загальнонаціональної програми "Людина року-2024"

Його внесок у розвиток банківського сектору та економічної науки став фундаментальним для сучасної фінансової системи України. Михайло Володимирович відомий як стратегічний лідер, який впроваджує інноваційні рішення у фінансовій галузі та сприяє зміцненню економічної стабільності країни.

Народився 31 жовтня 1954 року в селищі Коропець Тернопільської області. Закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут, здобувши спеціальність у сфері планування сільського господарства, та розпочав свою професійну діяльність у галузі економічного аналізу. Після цього пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до головного економіста, що заклало основу для його подальшої кар’єри в банківській сфері та наукових дослідженнях.

З 1993 року Михайло Довбенко обіймав керівні посади в різних фінансових установах, серед яких "Західкоопбанк" та "Правекс-Банк".

У 1999 році Михайло Довбенко працює директором Інституту відкритої політики, де він разом з колегами розробив стратегії для економічного розвитку України. Він є автором та співавтором понад 150 наукових праць, зокрема таких фундаментальних робіт як "Економічна енциклопедія" та книги "Криза економіки – не криза науки". Його наукові дослідження зробили вагомий внесок у розуміння макроекономічних процесів і сучасних економічних викликів.

Михайло Володимирович також проявив себе як активний громадський діяч та народний депутат України, зосереджуючись на законодавчій діяльності, спрямованій на покращення фінансової політики та розвитку банківської діяльності. Обіймаючи посаду першого заступника голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності у Верховній Раді України, він доклав зусиль для прийняття важливих законодавчих ініціатив, що заклали основи для фінансової стабільності України. За свої видатні досягнення у сфері економіки, науки і банківської справи Михайло Довбенко був удостоєний ордена "Знак Пошани" (1986) та інших відзнак. Його кар’єра є прикладом для багатьох поколінь фахівців, а його діяльність підтверджує високий рівень професіоналізму, відданість справі та прагнення до розвитку національної економіки.

З 2021 року обіймає посаду Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", де активно займається розвитком банківських послуг, підвищуючи їхню доступність та конкурентоспроможність. Під його керівництвом банк запроваджує сучасні фінансові інструменти та технології, що сприяють економічному зростанню і підтримці національної економіки в складних умовах сучасності.

З початком військової агресії Михайло Довбенко прийняв виклик кризової ситуації та маючи за плечима неабиякий досвід, зміг продемонструвати себе як ефективний кризовий менеджер. Завдяки його рішучим діям та стратегічному підходу, АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" зміг швидко адаптуватися до нових завдань, забезпечуючи фінансову стабільність і підтримку для своїх клієнтів. Банк став надійним партнером для громадян та бізнесу, надаючи необхідні фінансові послуги та демонструючи незламну відданість своїй країні у найскладніші часи.

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" активно підтримує соціальні ініціативи та благодійні проєкти, відіграючи важливу роль у сучасних умовах. В перші дні війни банк надав фінансову допомогу Збройним Силам України, перерахувавши 5 млн. грн на спеціальний рахунок НБУ, а також передаючи інкасаторські машини для потреб армії. Крім того, банк активно працював з постраждалими громадами, службами у справах дітей, гуманітарними штабами та реабілітаційними центрами. Інвестиції в освіту та охорону здоров'я також є важливою частиною діяльності, і банк співпрацює з організаціями, які займаються розвитком медичних програм та підтримкою патронажних служб.

Окрему увагу заслуговує діяльність Михайла Володимировича, який не лише підтримує соціальні та військові ініціативи власними коштами, але й активно сприяє розвитку медичних і освітніх програм.

Завдяки високим стандартам обслуговування та інноваційним підходам, АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" отримав широке визнання на українському фінансовому ринку. У 2024 році він потрапив до ТОП-20 найкращих банків України за версією Ukrainian Business Award, що свідчить про його важливість для розвитку фінансового сектору.

У 2023 році банк був удостоєний нагороди в номінації "Кращий банк за якістю банківських продуктів і послуг" на XV Всеукраїнському конкурсі "Банк року", організованому International Financial Club "Bankir", що підтверджує його високий рівень обслуговування та відповідність найвищим стандартам банківської діяльності.