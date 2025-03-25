Назван обладатель титула "Финансист года" общенациональной программы "Человек года-2024"

Его вклад в развитие банковского сектора и экономической науки стал фундаментальным для современной финансовой системы Украины. Михаил Владимирович известен как стратегический лидер, который внедряет инновационные решения в финансовой отрасли и способствует укреплению экономической стабильности страны.

Родился 31 октября 1954 года в поселке Коропец Тернопольской области. Окончил Тернопольский финансово-экономический институт, получив специальность в сфере планирования сельского хозяйства, и начал свою профессиональную деятельность в области экономического анализа. После этого прошел путь от младшего научного сотрудника до главного экономиста, что заложило основу для его дальнейшей карьеры в банковской сфере и научных исследованиях.

С 1993 года Михаил Довбенко занимал руководящие должности в различных финансовых учреждениях, среди которых "Захидкоопбанк" и "Правэкс-Банк".

В 1999 году Михаил Довбенко работает директором Института открытой политики, где он вместе с коллегами разработал стратегии для экономического развития Украины. Он является автором и соавтором более 150 научных работ, в частности таких фундаментальных работ как "Экономическая энциклопедия" и книги "Кризис экономики - не кризис науки". Его научные исследования внесли весомый вклад в понимание макроэкономических процессов и современных экономических вызовов.

Михаил Владимирович также проявил себя как активный общественный деятель и народный депутат Украины, сосредотачиваясь на законодательной деятельности, направленной на улучшение финансовой политики и развития банковской деятельности. Занимая должность первого заместителя председателя Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности в Верховной Раде Украины, он приложил усилия для принятия важных законодательных инициатив, которые заложили основы для финансовой стабильности Украины. За свои выдающиеся достижения в сфере экономики, науки и банковского дела Михаил Довбенко был удостоен ордена "Знак Почета" (1986) и других наград. Его карьера является примером для многих поколений специалистов, а его деятельность подтверждает высокий уровень профессионализма, преданность делу и стремление к развитию национальной экономики.

С 2021 года занимает должность Председателя Правления АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК", где активно занимается развитием банковских услуг, повышая их доступность и конкурентоспособность. Под его руководством банк внедряет современные финансовые инструменты и технологии, способствующие экономическому росту и поддержке национальной экономики в сложных условиях современности.

С началом военной агрессии Михаил Довбенко принял вызов кризисной ситуации и имея за плечами большой опыт, смог продемонстрировать себя как эффективный кризисный менеджер. Благодаря его решительным действиям и стратегическому подходу, АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК" смог быстро адаптироваться к новым задачам, обеспечивая финансовую стабильность и поддержку для своих клиентов. Банк стал надежным партнером для граждан и бизнеса, предоставляя необходимые финансовые услуги и демонстрируя несокрушимую преданность своей стране в самые сложные времена.

АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК" активно поддерживает социальные инициативы и благотворительные проекты, играя важную роль в современных условиях. В первые дни войны банк оказал финансовую помощь Вооруженным Силам Украины, перечислив 5 млн. грн на специальный счет НБУ, а также передавая инкассаторские машины для нужд армии. Кроме того, банк активно работал с пострадавшими общинами, службами по делам детей, гуманитарными штабами и реабилитационными центрами. Инвестиции в образование и здравоохранение также являются важной частью деятельности, и банк сотрудничает с организациями, которые занимаются развитием медицинских программ и поддержкой патронажных служб.

Отдельного внимания заслуживает деятельность Михаила Владимировича, который не только поддерживает социальные и военные инициативы собственными средствами, но и активно способствует развитию медицинских и образовательных программ.

Благодаря высоким стандартам обслуживания и инновационным подходам, АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК" получил широкое признание на украинском финансовом рынке. В 2024 году он попал в ТОП-20 лучших банков Украины по версии Ukrainian Business Award, что свидетельствует о его важности для развития финансового сектора.

В 2023 году банк был удостоен награды в номинации "Лучший банк по качеству банковских продуктов и услуг" на XV Всеукраинском конкурсе "Банк года", организованном International Financial Club "Bankir", что подтверждает его высокий уровень обслуживания и соответствие самым высоким стандартам банковской деятельности.